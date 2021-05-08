Mesafeler sevgiye engel değil - Son Dakika

Mesafeler sevgiye engel değil

08.05.2021 07:27
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Bu yıl da Anneler Günü'nü evlerimizde geçiriyoruz.

Bu yıl da Anneler Günü'nü evlerimizde geçiriyoruz. Dükkanlar kapalı olduğu için ona bir hediye alamadıysanız ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız hemenharekete geçin. Ellerinizle hazırlayıp göndereceğiniz bir hediyeyle onun yüzüne tebessüm kondurabilirsiniz. Pek çok şehirde birkaç saat içinde adrese teslim yapan hızlı kuryeler var. Eğer yanındaysanız da çok şanslısınız. Ona sımsıkı sarılarak sadece bugün değil, her gün sevginizi gösterebilirsiniz...

'BELLEKLERDEN' SİLİNMESİN

Tolga Akyıldız, Hürriyet müzik yazarı

80'li ve 90'lı yılların çekme kaset ruhuyla annenize bir 'çalma listesi' hazırlamaya ne dersiniz? Anneniz için hangi müzik platformundan dinlemek kolay olacaksa orada seçeceğiniz şarkılarla ona sevginizi gösterebilirsiniz. Listeniz duygularınızı anlatan şarkılardan ya da annenizin sevdiği şarkılardan seçilebilir. Annenize listenin barkodunu ya da linkini gönderin. ya da bir USB hafızayla teslim edin.

Çekeceğiniz özel bir video da harika bir hediye olabilir. Seçtiğiniz şarkıları çalıp sunarken ona olan hislerinizi ifade edebilirsiniz. Videonuzu internetten ücretsiz edineceğiniz programlardan biriyle düzenleyebilirsiniz. Hediyenizi ona izletirken mutlaka ikinci bir çekim yapıp sosyal medyada paylaşın.

TEKNOLOJİYLE ARASI İYİ OLANLARA..

Umut Fırat Eroğlu, Hürriyet Ekler teknoloji yazarı

Anneniz için eğlenceli bir GIF hazırlayarak yaratıcı ve farklı bir kutlama mesajı yollayabilirsiniz. Webcam veya telefon kamerasıyla çekeceğiniz hareketli fotoğrafları renkli çerçevelerle süsleyebilir, animasyonlu bir metinle mesajınızı ekleyebilirsiniz. Outsnapped.com ve Themisgif.com pratik bir şekilde GIF hazırlamanızı sağlıyor. Yanına anlamlı bir hediye eklemek isterseniz Skillshare, Udemy, Mindvalley gibi çevrimiçi öğrenme platformlarından üyelik armağan etmek hoş bir fikir olabilir.

AĞZINA LAYIK SEÇENEKLER

Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Şef Ömür Akkor'un restoranı Zennup, mutfağında kullandığı malzemeleri internet sitesi üzerinden satışa sunuyor. Kullandıkları yağdan salçaya kadar farklı seçenekler var. Bu ürünlerle bir hediye paketi hazırlayıp annenize gönderebilirsiniz. Paketin içine ekşi mayalı ekmeklerini eklemeyi unutmayın... (zennup1844.com)

Annenize Defne Tokay'dan Anneler Günü için özel hazırlanan çikolata kutularından gönderebilirsiniz. Tuzlu karamelli fındıklıdan trüflüye kadar birbirinden farklı seçeneklere göz atın. (defnetokaychocolate.com)

DUVAR SÜSÜ:  EL EMEĞİ GÖZ NURU

Nihan Özen, kendin yap uzmanı

MALZEMELER

10 cm ahşap kasnak

Renkli ipler m Akrilik boya

İnce ağaç dalları m Karton

m Makas m Fırça m Yapıştırıcı

YAPILIŞI

Kasnakları iki parçaya ayırıp boyayın. İpleri kasnağa sarın.

Ağaç dallarını kasnakların boyutuna uygun kesip yapıştırın. İplerden 2 adet ponpon hazırlayın ve dalların birleştiği yerlere yapıştırın.

Kartonlara bir büyük, bir küçük kuş deseni çizip kesin. Daha sonra istediğiniz renklere boyayın.

Son olarak kuşları ağaç dallarının üzerine yapıştırın.

TERARYUM:  BİTKİSEL ŞIKLIK!

Naz Irmak Saf, bitki bakım uzmanı

MALZEMELER

Çakıl taşı

Sphagnum yosunu

Kömür parçaları

Cam kavanoz

Geçirgen, süzek, taneli toprak

Kaktüs ya da sukulent

YAPILIŞI

Kullanmadığınız bir kavanozu, teraryuma çevirebilirsiniz.

Kabın zeminine belli bir miktar çakıl taşı koyun ve yayın.

Sphagnum yosunuyla çakıl taşlarının üstünü kapayın.

Üçüncü katta küf oluşumunu önlemek için kömür tozu kullanın.

Dördüncü katta taneli, suyu bünyesinde tutmayan bir toprak tercih edin.

-Seçtiğiniz kaktüs ya da sukulenti en üst yüzeydeki toprağın içerisine dikin ve ilk sulamayı yapın. Su miktarı, kullandığınız kabın üçte biri kadar olmalı.

Gün ışığı alan bir yerde tutun. Alttaki çakıl taşları kurudukça da sulayın.

KUTU KUTU MUTLULUK

Kişiye özel hazırlanan hediye kutuları son günlerde çok tercih ediliyor. Tabii salgın dönemi bu paketlerin yeniden trend olmasında etkili... Özellikle son dakikacılar için çok kurtarıcı. Kutuları isterseniz markaların hazırladıkları konseptlerden seçebilirsiniz, isterseniz annenizin zevkine göre içeriğini kendiniz hazırlayabilirsiniz. Üstelik gönderimi de sorun değil. Kutuyu satın aldığınız firma hediyenizi annenizin kapısına kadar teslim ediyor.

Nisia Craft & Gift Co, sipariş için: www.nisiaistanbul.com

Dinlenmek en çok onların hakkı

Yorgunluğunu bu 'rahatlama' paketiyle atabilir. 439 lira.

Kutu içeriği

Seramik el yapımı buhurdanlık

Okaliptus buhurdanlık yağı

Bitki çayı

Ahşap kapaklı mum

Saten göz bandı

Seramik kahve kupası

Dikiş ustasıysa...

El becerisiyle kumaş üzerinde şahaserler yaratan anneler için hazırlanan kutuda mini dikiş makinesi, dört farklı desende deneme boy kumaş, dikiş kutusu gibi ürünler var. 399 lira.

Evimizin şefine

İçinde çeşitli yiyeceklerle spagetti servis kaşığı, mini makarna süzgeci, karabiber değirmeni, el havlusu gibi mutfak malzemeleri olan kutular, lezzet düşkünü anneler için... 339 lira.

Toprak iyi gelir

Evinde çiçek bakmayı seven anneler için hazırlanan kutudaysa, saksı, mini kürek ve tırmık, çiçek sulama spreyi, çiçek tohumu, not defteri, toprak gibi malzemeler yer alıyor. 379 lira.

Bunlar da var...

www.bendensana.com

www.bikutumutluluk.com

www.rubygifts.co

www.helloboxturkey.com

Mesafeler sevgiye engel değil

Anneler Günü, Hürriyet, Fırat, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mesafeler sevgiye engel değil - Son Dakika Magazin


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