Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika

- Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS - Mescid-i Aksa Camii'ne sabah saatlerinde İsrail tarafından baskın yapıldı. İçinde İsrail askerleri ve sivillerin de bulunduğu 126 kişilik bir grup tarafından yapılan baskında, cami ziyarete engellendi.

Filistin'de bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah saatlerinde 126 kişilik bir grup işgalci tarafından İsrail askeri himayesinde baskın yapıldı. Baskın esnasında Mescid-i Aksa'da bulunan ziyaretçiler ve ibadet eden Filistinliler İsrail güçleri tarafından dışarı çıkarıldı. Camiye giriş çıkışlar tutuldu ve ziyaret engellendi. Camide elektrik tadilatı için yapılan çalışmalar, asker tarafından durduruldu. Görgü tanıklarından alınan ifadeye göre kadınlardan oluşan Yahudi bir grup tarafından, İsrail askerleri kontrolü altında cami avlusunda tur düzenlendi ve ayinler yapıldı. Mescidi Aksa sıklıkla İsrail rejiminin baskınlarına ve ibadet engellerine maruz kalmaya devam ediyor.