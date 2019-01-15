Mescid-i Haram İçinde Ne Bulduklarını Görün, Tüm Dünyayı Şok Eden Olay
1 saat önce
Mescid-i Haram, Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescittir.
Mescid-i Haram, Mekke
'de Kabe'nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescittir. Hürmetli Mescid anlamına gelen bu ifade Kur'an'da 16 ayette yer almaktadır. Şu anda Kabe, Mescid-i Haram ile birlikte toplam 400.800 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Kabe, İbrahim Peygamber ve İsmail Peygamber'den sonra birçok değişikliklere maruz kalmıştır. Çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edilmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:12 Kaynak: Youtube
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