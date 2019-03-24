Son Dakika Haberleri: Meşhur Lezzetler Eyüpsultan'da Buluştu

Meşhur Lezzetler Eyüpsultan'da Buluştu

1 saat önce

EYÜPSULTAN Belediyesi tarafından Meşhur Lezzetler Festivali düzenlendi.

Meşhur Lezzetler Eyüpsultan'da Buluştu, System.String[]
EYÜPSULTAN Belediyesi tarafından Meşhur Lezzetler Festivali düzenlendi. Festivalde konuşan Köken, "Ben Gaziantep mutfağını dünya mutfağına sokmuş bir insanım. Bunun daha güzelini Eyüpsultan'da hayata geçireceğiz" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından 6'ncısı düzenlenen Meşhur Lezzetler Festivali, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken'in de katılımıyla gerçekleşti. Rami Bir Nefes Parkında düzenlenen festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe gelen vatandaşlara Alibeyköy tulumba tatlısı, Boşnak böreği, Acıbadem kurabiyesi, Eyüp halkası, Kemerburgaz turşusu ve Eyüpsultan güveci dağıtıldı.

"BU TÜR ETKİNLİKLER İNSAN İLİŞKİLERİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Nursel Derici, "Çok isteriz böyle etkinliklerin devam etmesini. Havanın güzel olması da bu etkinliği daha güzel kıldı. Çok mutluyuz, çok güzel bir etkinlikti" dedi.

Etkinlikten çok memnun olduğunu belirten başka bir vatandaş ise, "Bu tür etkinlikler insan ilişkilerini daha da güçlendiriyor. Herkes birebirine iyi davranıyor. Apartmanda komşu komşuyu tanımıyor. Ama böyle yerlerde insanlar birbirleriyle kaynaşıyor" dedi.

"BU TÜR ETKİNLİKLERİN EN GÜZELİNİ EYÜPSULTAN'A YAPACAĞIZ"

Etkinlikte konuşan Köken, "Ben Gaziantep mutfağını dünya mutfağına sokmuş bir insanım. Bunun daha güzelini Eyüpsultan'da hayata geçireceğiz. Çünkü buranın farklı farklı özellikleri var. Alibeyköy'ün Balkan mutfağı var. Eyüpsultan'ın da balkan mutfağı ile bağı var. Geçen hafta köylere gittik. Kemerburgaz'da Göktürk'ün gittik. Oranın turşusu, yoğurdu ve peyniri var. Aslında eskiden var olan yerli malı haftasını festivale çevirmemiz gerekiyor. Her şey yerli olacak. Sıkışık seçim zamanı 6 yerde böyle etkinlikler yaptık. Vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:09 Kaynak: DHA

Gaziantep, Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
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