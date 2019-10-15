Son Dakika Haberleri: MESKİ, son 6 ayda merkezde 37 kilometre içme suyu hattı döşedi
Son Dakika Güncel MESKİ, son 6 ayda merkezde 37 kilometre içme suyu hattı döşedi

MESKİ, son 6 ayda merkezde 37 kilometre içme suyu hattı döşedi

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, son 6 ayda 37 kilometre içme suyu hattı döşedi.

MESKİ, son 6 ayda merkezde 37 kilometre içme suyu hattı döşedi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, son 6 ayda 37 kilometre içme suyu hattı döşedi.


MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçelerde içme suyu hatları döşeme, depo rehabilite, SCADA aktarılması ve kayıp-kaçakla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde, MESKİ tarafından 4 merkez ilçede ve toplam 204 mahallede yeni yapılan konutlar ile yenilenmesi gereken içme suyu hatlarının döşeme çalışmaları gerçekleştirilirken, 1 Nisan 2019 tarihi itibari ile toplam 37 kilometre içme suyu hattı döşendi, 9 bin arıza onarıldı ve 14 adet su deposu rehabilite edildi.


Merkez ilçelerdeki içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılmasını sağlamak adına MESKİ tarafından birçok çalışma yapıldığı da belirtildi. Sızıntı tespit ekipleri tarafından 617 adet yüzeye çıkmayan içme suyu arızası tespit edildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca SCADA sistemini hızla genişleten MESKİ'nin, son 6 ayda 9 su kaynağı, 14 su deposu ve 29 pompa istasyonu olmak üzere toplam 52 tesisi SCADA sistemine dahil ettiği bildirildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:49 Kaynak: İHA
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