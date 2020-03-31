Meslek lisesinden emniyete maske desteği - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi'nce emniyete maske desteği verildi.



Başta özel firmalar olmak üzere devlet kurumları da maske üretimine başladı. Hijyenik maske üretimi yapan devlet kurumlarına Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de eklendi. Başta salgınla mücadele eden sağlık ve güvenlik çalışanları olmak üzere maske ihtiyacını karşılamak üzere kurduğu atölyede gönüllü öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir topluluk tarafından 3 boyutlu lazer yazıcılarla üretilen maskelerin kamu kurumlarına dağıtımı yapılıyor. Bu kurumlardan bir tanesi olan ve en büyük risk grubunda bulunan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahu Tandoğan ve Müdür Yardımcısı Bora Cenk Abbasoğlu, ürettikleri maskeleri İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce'ye teslim ederek mücadele çalışmalarına katkıda bulundu. - BURSA