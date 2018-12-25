Mesleki Eğitim Okullarında Kalite Kültürü Geliştirilecek"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarını, kalite kültürünü geliştirmeleri yönünde destekleyeceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarını, kalite kültürünü geliştirmeleri yönünde destekleyeceklerini belirtti.



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'in kentte, dört okulu ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğu bildirildi.



Türkiye'nin geleceği için 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine dönük hedeflerin konuşulduğu ziyaretlerde, bakanlığın, sektörlerle çoklu iş birliklerini öne çıkaran, ülkenin önceliklerine göre kendisini sürekli güncelleyen dinamik bir mesleki ve teknik eğitimin inşası üzerine çalıştığı belirtildi.



"İş birliklerimizin kapasitesini artıracağız"



Açıklamada konuşmasına yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, mesleki ve teknik eğitim alanlarındaki sektörlerin en çok kümelendiği şehirlerin başında İstanbul'un geldiğini ifade etti.



Özer, "Mesleki ve teknik eğitimi, üretim süreçleri ile ilişkilendirmeye büyük önem veriyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönem eğitim verdiğimiz tüm alanlarda, döner sermaye kapsamında üretimi yaygınlaştırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Sektörün yoğun kümelendiği yerlerde kapasiteyi artırmayı hedeflediklerini aktaran Özer, "Öğrencilerimiz yaparak öğrenecekler, sektörün talep ettiği becerileri eğitim aşamasında kazanmış olacaklar ve mezun olduklarında istihdamları da kolaylaşacak. İnşallah mesleki eğitimle ilgili mevcut iş birliklerimizi çok daha güçlü hale getireceğiz, iş birliklerimizin kapasitesini artıracağız." şeklinde açıklamada bulundu.



Mesleki ve teknik eğitimde 2019 yılında, mevcut döner sermaye gelirini 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Özer, "Tabii ki burada üretimin ne kadar arttığından ziyade, mesleki eğitimde yaparak öğrenme yönteminin yaygınlaşması ve eğitim verilen tüm alanlarda bu yöntemin uygulanması önemli. Bunun için de okullarımıza kalite kültürünü geliştirmeleri ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için destek vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Özer'e, Beşiktaş İSOV Dinçkök Anadolu Teknik Lisesi, Şişli Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi, Sarıyer Mehmet Rıfat EVYAP Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi ve Sarıyer Vehbi Koç Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi ziyaretlerinde, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da eşlik etti.

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