Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

Ankara Sanayi Odası (ASO), mesleki eğitimin güçlendirilmesi kapsamında Ankara, Hacettepe, Gazi ve Ankara Yıldırım Beyazıt üniversiteleriyle "Meslek Yüksekokulları Eğitim İşbirliği Protokolü" imzaladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokolle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirmek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmak amaçlanıyor.

Bu amaç doğrultusunda ASO, Ankara Üniversitesi Gama Meslek Yüksekokulu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Gazi Üniversitesi TUSAŞ Meslek Yüksekokulu ve Hacettepe Başkent Organize Meslek Yüksekokulu ile işbirliği yapacak.

Protokol kapsamında, müfredatlar sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilecek, öğrenciler eğitim döneminde üretim ortamıyla erken aşamada tanışacak ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları güçlendirilecek.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Odanın ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenindeki konuşmasında, üniversiteler ile özel sektör arasındaki bağı güçlendirecek ve mesleki eğitimin niteliğini artıracak bir adıma imza attıklarını belirterek, "Nitelikli eğitim, üretimin gerçek ihtiyaçlarıyla örtüştüğü ölçüde anlam kazanır ve ülkemizin kalkınma sürecine katkı sağlar. Bu protokolün, yalnızca bir iyi niyet belgesi değil, üretime, istihdama ve gençlerimizin geleceğine doğrudan temas eden, uygulama odaklı bir işbirliği modeli olmasını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Ardıç, 25-64 yaş aralığındaki bireylerin eğitim düzeyleri yükseldikçe istihdam oranlarının istikrarlı biçimde arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"OECD ülkelerinde meslek yüksekokulu mezunlarının istihdam oranının yüzde 83 seviyesinde olması, bu eğitim modelinin iş hayatına geçişte ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bu oran lisans mezunlarında yüzde 86'ya, yüksek lisans mezunlarında yüzde 90'a, doktora mezunlarında ise yüzde 93'e yükseliyor. Ülkemizde ise 2024 yılı itibarıyla meslek yüksekokulu mezunlarının istihdam oranı yüzde 66,4 seviyesindedir. Bu fark, mesleki eğitimi iş dünyasıyla daha güçlü bir şekilde entegre etmek zorunda olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor."

"Amacımız, kalıcı bir işbirliği modeli oluşturmak"

Üniversitelerin sunduğu teorik altyapının sanayinin hızla değişen ihtiyaçları karşısında, atölye, saha ve üretimle daha güçlü biçimde buluşması gerektiğini vurgulayan Ardıç, bu açıdan çok kritik bir role sahip olan meslek yüksekokullarının, doğru kurgulandığında, gençleri iş hayatına hazırlayan en etkili köprülerden olduğunu bildirdi.

Ardıç, üniversite-özel sektör işbirliğinin doğru kurulmasının hem firmalara hem de üniversitelere güç kazandıracağını belirterek, "Akademik bilginin sahada test edildiği, geri bildirimle sürekli güncellendiği bir ekosistem, ülkemizin rekabet gücünü de yukarı taşıyacaktır. İmzalanan işbirliği protokolü aslında daha büyük bir dönüşümün başlangıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninde, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu da konuşma yaptı.