Üye Girişi
Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor - Son Dakika

Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor

04.01.2022 11:29
Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor

Gençlerin mesleki eğitime yönelimleri açısından cazip olanaklar sağlayan İstihdamı Artıracak Yeni Mesleki Eğitim Modeli, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve meslek eğitim merkezlerindeki öğrencilere erken yaşta iş hayatına atılma konusunda olanak sunuyor.

Gençlerin mesleki eğitime yönelimleri açısından cazip olanaklar sağlayan İstihdamı Artıracak Yeni Mesleki Eğitim Modeli, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve meslek eğitim merkezlerindeki öğrencilere erken yaşta iş hayatına atılma konusunda olanak sunuyor.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, hem işveren hem de mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenci açısından avantaj sağlıyor.

Bu kapsamda artık üçüncü sınıf sonunda "kalfa" olan öğrenciler, asgari ücretin üçte biri değil, yarısı kadar ücret alacak. Bu durumun mesleki eğitim merkezlerine öğrencilerin yönelimi açısından çok önemli bir teşvik oluşturacağı öngörülürken, düzenlemenin işverenlerle ilgili kısmına göre ise işletmelerde staj yapan öğrencilerin ücretlerini devlet ödeyecek.

Devletin işveren üzerindeki maddi yükü aldığı düzenleme sayesinde mesleki eğitim merkezlerinin cazip hale gelmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerine devam öğrenciler de hazırlanan sisteme yönelmeye başladı.

"Hem mesleğim olacak hem erkenden hayatı öğreneceğim"

İzmir'deki Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören ve yeni düzenlemenin ardından mesleki eğitim programına geçiş yapan 11. sınıf öğrencisi İsmail Senkür, bu durumun hem kendisini hem de ailesinin mutlu ettiğini söyledi.

Bu kapsamda işe başladığını aktaran Senkür, şunları belirtti:

"Ben metal ve kaynak üzerinde çalışıyorum. Şu anda metalci olarak bir işe girdim. Sözleşme imzaladık. Bu sayede hem mesleğim olacak hem erkenden hayatı öğrenmiş olacağım. Yeni düzenlemeyle ücretler de artmış oldu. Hem okul okumuş oluyoruz hem de cebimize para girmiş oluyor. Ailemle görüştüm, ailem hocalarımla görüştü öyle karar verdik. Bundan sonrası için kaynakçı olarak işime devam edeceğim inşallah. Gerçekten çok mutluyum, emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Bilal Ortayayla ise mesleki eğitiml 4 gün iş yerine gidip 1 gün okulda olacaklarını ifade ederek, bu durumun kendisi gibi birçok öğrenciyi memnunun ettiğini dile getirdi.

Aile ekonomisine de bu süreçte katkıda bulunacağını anlatan Ortayayla, "Erken yaşta aileme yük olmamak güzel bir duygu. Aynı anda hem eğitim görüp hem de kendi ayaklarım üzerinde durmuş olacağım. Çok yerinde bir karar keşke daha önce uygulansaydı. Avantajları çok fazla." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ozan Akbağ ve Yusuf Kocacan da yeni sistemin avantajlarından bahsederek, yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.

"Programa geçiş için büyük talep var"

Okul müdürü Olcay Öztemel ise Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemesiyle meslek liseleri içerisinde mesleki eğitim programlarının açıldığını hatırlatarak bunun okullara, öğrencilere ve işletmelere katkı sağladığını anlattı.

Böylece meslek liselerinin öneminin de ortaya çıkacağını vurgulayan Öztemel, şöyle konuştu:

"Düzenleme mesleki eğitimi çok cazip bir hale getirdi. Okula devam etmekte zorlanan ve akademik başarıda sıkıntı yaşayan öğrenciler bu sisteme dahil olmaktadır. Bu durum okul terkinin de önüne geçecektir. Aynı zamanda bu durum işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü sağlamakta da çok faydalı olacaktır. Öğrenci 9. sınıftan itibaren işletmeye gittiği için uyum sorunları yaşanmayacaktır. Hem işletmeler istedikleri nitelikli insan kaynağına kavuşacak hem de öğrenciler bir an önce yapmak istedikleri mesleği gerçekleştirme imkanı ve fırsatı bulacaklardır. Çok kısa bir süre olmasına rağmen öğrencilerimizden ve velilerimizden bu programa geçiş için büyük bir talep var. Bu talep ilerleyen dönemde daha da artacaktır. Öğrenci kısa yoldan mesleğe atıldığı için mesleki eğitim programları okullarımız tercih edilme nedeni de olacaktır."

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu fırsatlarla öğrencilerini beklediğini ifade ederek, "Bakanlığımızın stratejileri ve öncelikleri doğrultusunda mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve yapılandırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

YORUMLAR
500

Mesleki Eğitim, Gazete, İzmir, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor - Son Dakika


Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Bahçeli dört ismi hedef aldı! İmamoğlu, Özel, Arınç ve Kurtulmuş'a çok sert sözler! Bahçeli dört ismi hedef aldı! İmamoğlu, Özel, Arınç ve Kurtulmuş'a çok sert sözler!         
11:48
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı         
10:44
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19

Son Dakika Haberleri
11:59 Bu veriler korkuttu! ABD günlük 1 milyon 84 bin yeni vaka sayısı ile dünya rekoru kırdı
11:53 Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı
11:52 Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan art arda koronavirüs haberleri geldi
11:48 Bahçeli dört ismi hedef aldı! İmamoğlu, Özel, Arınç ve Kurtulmuş'a çok sert sözler!
11:44 Suudi Arabistan'da kar yağdı, halk sevinçten sokağa döküldü
11:35 Enflasyonla mücadelenin ana gündem maddesi olacağı Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor
11:24 Son Dakika! İçişleri'nden, "İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi?" iddiasına cevap
11:22 Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılacağı haberlerine ateş püskürdü
11:13 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu'nu mukayese edenlere sert çıktı
11:10 Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 12:09:51. #1.12#
SON DAKİKA: Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement