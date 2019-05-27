Son Dakika Haberleri: Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti (2)

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti (2)

2 saat önce

TUTUKLANDIDiyarbakır'da birlikte yaşadığı meslektaşı Merve Ünal'ı (26) dün tabancayla 9 el ateş edip öldüren polis memuru Muharrem Yılmaz'ın (26) ifade işlemleri tamamlandı.

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Diyarbakır'da birlikte yaşadığı meslektaşı Merve Ünal'ı (26) dün tabancayla 9 el ateş edip öldüren polis memuru Muharrem Yılmaz'ın (26) ifade işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:59 Kaynak: DHA
Merve Ünal, Muharrem Yılmaz, Güncel
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