Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti (2)
2 saat önce
TUTUKLANDIDiyarbakır'da birlikte yaşadığı meslektaşı Merve Ünal'ı (26) dün tabancayla 9 el ateş edip öldüren polis memuru Muharrem Yılmaz'ın (26) ifade işlemleri tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:59 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Diyarbakır'da birlikte yaşadığı meslektaşı Merve Ünal'ı (26) dün tabancayla 9 el ateş edip öldüren polis memuru Muharrem Yılmaz'ın (26) ifade işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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