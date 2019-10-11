Son Dakika Haberleri: Meslektaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı
Son Dakika Güncel Meslektaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı

Meslektaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı

1 saat önce

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan meslektaşı Kaan Erol'u, 30'dan çok bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Yavuz Sümter, "canavarca hisle" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme"...

Meslektaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı, System.String[]

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan meslektaşı Kaan Erol'u, 30'dan çok bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Yavuz Sümter, "canavarca hisle" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından tutuklandı.

Akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Sümter'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alındı.

Sümter'in pişman olduğunu belirttiği ifadesinde, üç aydır birlikte çalıştığı asistan doktorların kendisine mesleki baskı uyguladığını ve yaşanan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söylediği öne sürüldü.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli Sümter, tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, sorguladığı şüpheli Sümter'in, "canavarca hisle" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

30'un üzerinde bıçak darbesi

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan olarak görev yapan doktor Yavuz Sümter ile aynı hastanede çalışan doktor Kaan Erol arasında saat 05.50 sıralarında tartışma çıktığı belirtilmişti. Tartışmanın büyümesi üzerine Sümter'in, Erol'u, defalarla bıçakladığı kaydedilmişti.

Ağır yaralanan Erol, buradaki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Bu kişinin vücudunda 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu tespit edilmişti.

Şüpheli Sümter, hastane polisince gözaltına alınmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:00 Kaynak: AA
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