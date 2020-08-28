Messi için Manchester City'den dev teklif! 100 milyon Euro + 3 oyuncu - Son Dakika

Messi için Manchester City'den dev teklif! 100 milyon Euro + 3 oyuncu

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılma kararı aldığı ve kulübü bürofax ile bu istediğini iletmesinin ardından olası yeni takımı olarak en güçlü aday Manchester City gösteriliyor.

Messi için Manchester City'den dev teklif! 100 milyon Euro + 3 oyuncu, System.String[]

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılma kararı aldığı ve kulübü bürofax ile bu istediğini iletmesinin ardından olası yeni takımı olarak en güçlü aday Manchester City gösteriliyor. Arjantinli yıldızın eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın transferini çok istediği Messi için Manchester City'nin teklifi belli oldu.

Diario Sport'un haberine göre İngiliz ekibi Messi'ye karşılık Gabriel Jesus, Bernardo Silva ve Eric Gracia ile birlikte 100 milyon Euro teklif edeceği yazıldı. Haberde yıldız oyuncu Messi için 3 yıllık sözleşme teklif edileceği de yazıldı. (Fanatik)

Manchester City, Lionel Messi, Barcelona, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:42

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Messi için Manchester City'den dev teklif! 100 milyon Euro + 3 oyuncu - Son Dakika Spor

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