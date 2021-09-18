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Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım - Son Dakika

Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım

18.09.2021 11:17

Almanya'da 26 Eylül tarihinde yapılacak seçimler için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil, Jürgen Todenhöfer tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini belirterek "Artık onun arkasındayım" ifadelerini kullandı.

26 Eylül'de yapılacak Almanya federal seçimlerinde Fenerbahçe'nin gurbetçi yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabından barış aktivisti Jürgen Todenhöfer tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini söyledi.

FOTOĞRAF YAYINLADI

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Almanya'nın en cesur politikacısı dediği Todenhöfe ile buluşması sonrasında Twitter'da birlikte bir fotoğraflarını yayınladı.

"BEN DE ONUN ARKASINDAYIM"

Üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında duran Alman politikacıya desteğini, "Almanya'nın en cesur politikacısıyla görüşmem Todenhöfer. Üç yıl önce Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirirken o benim arkamdaydı ve şimdi ben onun arkasındayım. 26 Eylül'de Team Todenhöfer'i seçeceğim. Sana başarılar diliyorum" sözleriyle gösterdi.

İşte Mesut Özil'in o paylaşımı;

Mesut Özil, Almanya, Medya, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım - Son Dakika
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