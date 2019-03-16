Son Dakika Haberleri: Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Davet

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Davet

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiliz devi Arsenal'de forma giyen ünlü futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'yi Atatürk Havalimanı'nda kabul etti.

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Davet, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiliz devi Arsenal'de forma giyen ünlü futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'yi Atatürk Havalimanı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre sohbet edip, yeni yaşamları hakkında konuştu.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile ayaküstü sohbet edip, İngiltere'deki yaşamları hakkında bilgi aldı.

Sohbetin bitiminde Mesut Özil ile Amine Gülşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düğün davetiyelerini takdim ederek, Erdoğan'dan nikah şahitleri olmasını istediler.

Mesut ile Amine önümüzdeki yaz ayında düzenlenecek düğün töreni ile dünyaevine girecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:35 

İstanbul Atatürk Havalimanı, Amine Gülşe, Mesut Özil, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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