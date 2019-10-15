Son Dakika Haberleri: Mesut Özil doğum gününü böyle kutladı
Son Dakika Spor Mesut Özil doğum gününü böyle kutladı

Mesut Özil doğum gününü böyle kutladı

1 saat önce

Instagram'dan kendisi için gelen doğum günü mesajlarına teşekkür eden deneyimli futbolcu, "Eşim ile güzel bir gün. Doğum günü mesajları için teşekkürler.

Mesut Özil doğum gününü böyle kutladı, System.String[]

Instagram'dan kendisi için gelen doğum günü mesajlarına teşekkür eden deneyimli futbolcu, "Eşim ile güzel bir gün. Doğum günü mesajları için teşekkürler. Allah sizi korusun" sözlerini kullandı.


Mesut Özil'i takım arkadaşları Kolasinac, Granit Xhaka, Pierre-Emerick Aubameyang ve Shkodran Mustafi sosyal medyadan tebrik etti.


Öte yandan Özil'in Real Madrid'den takım arkadaşı Sergio Ramos da dileklerini iletenler arasındaydı.


Arsenal'da teknik direkör Unai Emery tarafından birkaç maçtır kadroya alınmayan Mesut Özil'in kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mesut Özil, Instagram, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:57 
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