Son Dakika Haberleri: Mesut Özil'in En İyisi
Son Dakika Spor Haber

Mesut Özil'in En İyisi

3 saat önce

Arsenal'in Alman oyun kurucusu Mesut Özil, 2013'ten beri kulüpte yer alıyor, Gunners için 43 kez gol atarak 213 kez sahne aldı ve takım arkadaşları için 74 gol atan yaratıcı kıvılcım oldu. Arsenal için en iyi anlarından bazılarına göz atın.

Arsenal'in Alman oyun kurucusu Mesut Özil, 2013'ten beri kulüpte yer alıyor, Gunners için 43 kez gol atarak 213 kez sahne aldı ve takım arkadaşları için 74 gol atan yaratıcı kıvılcım oldu. Arsenal için en iyi anlarından bazılarına göz atın.
Mesut Özil'in En İyisi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:06 
Arsenal, Mesut Özil, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PUBG en çok gelir sağlayan mobil oyun oldu Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu Türkiye'nin grubunda lider değişti! İşte puan durumu İbrahim Tatlıses, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili ilginç mesajıyla adından söz ettirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:01:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mesut Özil'in En İyisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]