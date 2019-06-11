Mesut Özil'in En İyisi
3 saat önce
Arsenal'in Alman oyun kurucusu Mesut Özil, 2013'ten beri kulüpte yer alıyor, Gunners için 43 kez gol atarak 213 kez sahne aldı ve takım arkadaşları için 74 gol atan yaratıcı kıvılcım oldu. Arsenal için en iyi anlarından bazılarına göz atın.
Arsenal
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:06
'in Alman oyun kurucusu Mesut Özil
, 2013'ten beri kulüpte yer alıyor, Gunners için 43 kez gol atarak 213 kez sahne aldı ve takım arkadaşları için 74 gol atan yaratıcı kıvılcım oldu. Arsenal için en iyi anlarından bazılarına göz atın.
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