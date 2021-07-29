Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, ülkemizin güneyinde çıkan peş peşe orman yangınlarından sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın isteği üzerine kameraların karşısına geçti.
Özil paylaştığı mesajda, "Spor yaparken yorulunca derin bir nefes alırım, sonra aklıma ormanlar gelir, iyi ki varlar derim. Aldığınız nefesin ve ormanların değerini bilin. Ormanlarda yangına neden olacak davranışlardan kaçının" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi - Son Dakika Spor