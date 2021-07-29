Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi

Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, ülkemizin güneyinde çıkan peş peşe orman yangınlarından sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın isteği üzerine kameraların karşısına geçti.

"DERİN BİR NEFES ALIRIM"

Özil paylaştığı mesajda, "Spor yaparken yorulunca derin bir nefes alırım, sonra aklıma ormanlar gelir, iyi ki varlar derim. Aldığınız nefesin ve ormanların değerini bilin. Ormanlarda yangına neden olacak davranışlardan kaçının" ifadelerini kullandı.