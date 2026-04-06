Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mesut Özil ve Amine Özil çiftinden mutlu haber geldi. Ünlü çiftin üçüncü çocuklarının dünyaya geldiği öğrenildi.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK MUTLULUĞU

Daha önce iki kız çocuk sahibi olan çift, üçüncü kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Özil ailesinin yeni üyesine Elisa adı verildi.

TEBRİK MESAJLARI GELDİ

Mutlu haberi öğrenen hayranları ve sevenleri çifte sosyal medyada tebrik mesajları gönderdi. Özil çiftinin mutluluğu kısa sürede gündem oldu.