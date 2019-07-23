Mesut Özil Washington Beyzbol Futbolu Değişiyor
1 saat önce
Arsenal oyuncuları Mesut Özil, Rob Holding, Ainsley Maitland-Niles, Gabriel Martinelli ve Calum Chambers, Washington Nationalc Park sahasında sahaya çıktığında Washington DCC'de beyzbol için futbol takas etti.
Arsenal
oyuncuları Mesut Özil
, Rob Holding, Ainsley Maitland-Niles, Gabriel Martinelli ve Calum Chambers, Washington
Nationalc Park sahasında sahaya çıktığında Washington DCC'de beyzbol için futbol takas etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:05
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