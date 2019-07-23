Son Dakika Haberleri: Mesut Özil Washington Beyzbol Futbolu Değişiyor
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Mesut Özil Washington Beyzbol Futbolu Değişiyor

1 saat önce

Arsenal oyuncuları Mesut Özil, Rob Holding, Ainsley Maitland-Niles, Gabriel Martinelli ve Calum Chambers, Washington Nationalc Park sahasında sahaya çıktığında Washington DCC'de beyzbol için futbol takas etti.

Arsenal oyuncuları Mesut Özil, Rob Holding, Ainsley Maitland-Niles, Gabriel Martinelli ve Calum Chambers, Washington Nationalc Park sahasında sahaya çıktığında Washington DCC'de beyzbol için futbol takas etti.
Mesut Özil Washington Beyzbol Futbolu Değişiyor
Maitland Niles, Mesut Özil, Washington, Futbol, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:05 
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