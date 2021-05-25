Metafizik uzmanı Memişoğlu'nu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika

Metafizik uzmanı Memişoğlu'nu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

25.05.2021 13:45

Metafizik uzmanı Memişoğlu'nu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Çekmeköy'de metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun aralarında bulunduğu 2 kişinin ölümüne ilişkin Mustafa Öztürk ve 2 oğlu hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Metafizik uzmanı Memişoğlu'nu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İSTANBUL - Çekmeköy'de metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun aralarında bulunduğu 2 kişinin ölümüne ilişkin Mustafa Öztürk ve 2 oğlu hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli Öztürk ifadesinde, Memişoğlu ile aralarında anlaşmazlık olduğunu söyleyerek, "Amacım kimseyi vurmak değildi. Kendimi kurtarabilmek için sağ sola hedef gözetmeksizin ateş ettim. Öfke patlaması ve kriz geçirdim" dedi.

Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde 9 Mart 2021 tarihinde ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Öztürk'ün Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Alanı'na geldiği, burada bulunan Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'i silahla ateş ederek öldürdüğü anlatıldı.

"Verdiği sözlerden döndü"

İddinamede, şüpheli Mustafa Öztürk'ün ifadesine yer verildi. Şüpheli Öztürk, maktul Salih Memişoğlu'nu 10 yıldır tanıdığını, Park Of İstanbul isimli iş yerinin bulunduğu ormanlık alanı kiraladıklarını, Memişoğlu'nun söz konusu iş yerinin sahibi olduğunu söyledi. Maktul Ömer Faruk Zengin ile husumeti olmadığını da belirten şüpheli, Salih Memişoğlu ile de aralarının iyi olduğunu, işletme içerisindeki büfe ve yöresel ürünler pazarlama işletme hakkının 2044 yılına kadar Memişoğlu'nun vermek üzere taahhüt ettiğini, işletmenin açılmaya başlamasıyla birlikte daha çok para kazanılacağının anlaşılması üzerine Memişoğlu'nun vermiş olduğu sözlerinden döndüğünü söyledi.

"Öfke patlaması ve kriz geçirdim"

Memişoğlu ile aralarında anlaşmazlık çıktığını, savcılığa, Çevre Şehircilik ve Orman Bakanlığı'na şikayetlerde bulunduğunu söyleyen şüpheli, olay tarihinde aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek için işletmenin muhasebe biriminin bulunduğu konteynırda buluştuklarını, aralarında yine tartışma yaşandığını, Memişoğlu'nun ruhsatlı silah taşıyan yeğeni ve kardeşinin olay yerinde gözdağı verircesine tavırda bulunduğunu, Memişoğlu'da da silah olabileceğini düşünerek, silahını Memişoğlu'nun kafasına dayadığını öne sürdü. Silahını dolduruş yaptığı sırada Osman ya da Ömer Faruk'tan birinin silahı düşürmek için eline vurduğunu ve elinin tetikte olması nedeniyle silahın patladığını, amacının kimseyi vurmak olmadığını, kendini kurtarabilmek sağ sola hedef gözetmeksizin ateş ettiğini, öfke patlaması ve kriz geçirerek cinayeti işlediğini, çocuklarının bu olayla bir ilgisinin olmadığını, olayın tek suçlusunun kendisi olduğunu söyledi.

"2 yıldır aralarında anlaşmazlık vardı"

İddianamede Mustafa Öztürk'ün çocuklarının da aralarında bulunduğu 4 kişi de şüpheli olarak yer aldı. Mustafa Öztürk'ün oğlu Ensar Öztürk, babasının işletmeye 1 milyon lira değerinde masraf yaptığını, Memişoğlu ile babası arasında 2 yıldır anlaşmazlık olduğunu söyledi. Diğer oğlu Bayram Öztürk ise cinayetten sonra babasının kendisine Memişoğlu'nun öldüğünü söylediğini, babasına teslim olması gerektiğini söylediğini fakat babasının kabul etmediğini belirtti.

Şüpheli Öztürk ve çocuklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İddianamede, Mustafa Öztürk'ün Salih Memişoğlu'nu tasarlayarak öldürdüğü kaydedilirken, Öztürk'ün Memişoğlu'na yönelik eyleminden dolayı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ömer Faruk Zengin'e yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan da müebbet hapsi istenen şüpheli Öztürk'ün 4 kişiye karşı işlediği "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 36 yıldan 60 yıla kadar hapsi talep edildi. Mustafa Öztürk'ün çocukları Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün de cinayet eylemine iştirak ettiği gerekçesiyle "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

İddianame kabul edildi

Mustafa Öztürk'e yardım ettikleri tespit edilen şüpheliler Mehmet Güneş ve Satılmış Güneş'in ise "tasarlayarak öldürme suçuna yardım etme" suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Metafizik uzmanı Memişoğlu'nu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Metafizik uzmanı Memişoğlu'nu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Metafizik uzmanı Memişoğlu'nu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Metafizik uzmanı Memişoğlu'nu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mustafa Öztürk, İstanbul, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metafizik uzmanı Memişoğlu'nu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika


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