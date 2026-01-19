Metal İşçilerine Grev Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Metal İşçilerine Grev Kararı

19.01.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Metal Sendikası, TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı.

(ANKARA)- Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen ve yaklaşık 138 bin metal işçisini ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldığını duyurdu.

Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 13 Ekim 2025 tarihinde başlayan ve 138 bin üyemizi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 8 Aralık 2025 tarihinde yapılan oturumda sendikamız Türk Metal'in masadan kalkması üzerine kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutmuştu.

Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde o güne kadar yapılan 5 oturumda, 47 ana madde, 5 ek madde ve 2 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde ile sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelik sendikamızın teklif ettiği şekliyle kabul edilmişti. Görüşmelerde 33 ana madde, 2 ek madde, 3 geçici madde olmak üzere toplam 38 madde ile 1 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştı.

Anlaşma sağlanamayan maddelerin başında ücret artışına ilişkin hükümler ile sosyal haklara yönelik maddeler gelmektedir. Ayrıca, MESS'in kazanılmış haklarımızı geriye götürecek nitelikteki teklifleri de uyuşmazlığın en önemli nedenleri arasında yer almaktadır.

Hatırlanacağı üzere MESS, ücret teklifine, sözleşmenin ilk 6 ayı için, 6 aylık enflasyonun bile altında kalan yüzde 5+ seyyanen 11,50 lira, toplamda yüzde 10'luk oran ile başlamıştı. Uyuşmazlık tutulmasının ardından 8 Ocak 2026 tarihinde yapılan 6. oturumda teklifini yüzde 7,5+seyyanen 17,30 liraya, toplamda yüzde 15'e, 13 Ocak 2026 tarihinde yapılan 7. oturumda ise yüzde 10,5+seyyanen 17,30 liraya, toplamda yüzde 18'e çıkarmıştı. Ancak bu teklifler sendikamız tarafından kabul edilmemişti.

Yürürlükteki yasa gereğince arabuluculuk sürecinin başlamasının ardından, resmi arabulucu tarafları uzlaştıramamış ve arabulucu raporu bugün sendikamıza ulaşmıştır.

Türk Metal Sendikası ülkemizin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği, enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığı, tüm ücretlilerin geçim sıkıntısı yaşadığının bilincinde olarak böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifleri kabul etmediğini kamuoyuna daha önce olduğu gibi bugün bir kez daha açıklamaktadır.

Süreçte ise bu duruma karşı tepkimizi sokaklarda, işyeri sahalarında, yemekhanelerde, tezgah başında yaptığımız etkin ve anlamlı eylemlerle göstermiştik. İşte tüm bu tabloyu değerlendirmek için bugün Başkanlar Kurulumuz Genel Merkezimizde toplanmıştır. ve sonuç olarak sendikamız, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için 19 Ocak 2026 günü grev kararı almıştır.

Türk Metal Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Ayrıca sendikamız, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine de aynen devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Türk Metal Sendikası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metal İşçilerine Grev Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Manchester United’dan transfer yaptı Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı
İrfan Can Kahveci’den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 18:56:58. #7.11#
SON DAKİKA: Metal İşçilerine Grev Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.