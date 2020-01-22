'Metal müziğin babası' Ozzy Osbourne parkinson hastası olduğunu açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Metal müziğin babası' Ozzy Osbourne parkinson hastası olduğunu açıkladı - Son Dakika Magazin

'Metal müziğin babası' Ozzy Osbourne parkinson hastası olduğunu açıkladı

6 saat önce

Guardian'ın haberine göre, 71 yaşındaki "metalin babası" olanak anılan heavy metal şarkıcısı Osbourne, eşi Sharon Osbourne ile katıldığı "Good Morning America" programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

'Metal müziğin babası' Ozzy Osbourne parkinson hastası olduğunu açıkladı, System.String[]

Guardian'ın haberine göre, 71 yaşındaki "metalin babası" olanak anılan heavy metal şarkıcısı Osbourne, eşi Sharon Osbourne ile katıldığı "Good Morning America" programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söyledi.


Ardından kendisine parkinson teşhisi koyulduğunu belirten Osbourne, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirdi. Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne'a koyulan ikinci evre parkinson teşhisinin "ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini" belirterek, hastalığın seyri sırasında "iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını" ifade etti.


Müzik kariyerine 1970'lerde heavy metal grubu Black Sabbath ile başlayan Ozzy Osbourne, gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine başladı ve 11 stüdyo albümü yayımladı.


İlk 7 albümü 2 milyondan fazla satan ve ABD'de Multi-Platinum ödülleri kazanan Osbourne, metal müziğe katkıları ve uzun süreli başarısı nedeniyle "metalin babası" olarak anılıyor.

Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:08 
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