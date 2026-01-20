Metal Sendikalarından Grev Kararı Sonrası Müzakere - Son Dakika
Metal Sendikalarından Grev Kararı Sonrası Müzakere

20.01.2026 21:34
Türk Metal ve Birleşik Metal-İş, grev kararı sonrası MESS ile müzakerelere başlayacak.

(İSTANBUL) - Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş'in grev kararı almasının ardından Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş'i müzakereye davet etti. Metal işkolunda devam eden 2025–2027 Dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci kapsamında görüşme çarşamba günü 14.30'da gerçekleşecek.

Türk Metal Sendikası'ndan yapılan açıklamada, MESS'in sendikaya yarın için görüşme davetinde bulunduğu belirtilerek, toplantının Genel Başkan Uysal Altundağ'ın da katılımıyla 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 14.30'da İstanbul'daki MESS Merkez Binası'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Birleşik Metal-İş Sendikası da, bugün grev kararlarını ilan ettikleri 2025–2027 Dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecine ilişkin olarak MESS yönetiminin sendikayı müzakereye çağırdığını duyurdu. Açıklamada, yarın yapılacak görüşmeye Genel Başkan başkanlığında Genel Yönetim Kurulu üyeleri, şube başkanları ve uzmanlardan oluşan müzakere heyetiyle katılım sağlanacağı ifade edildi.

Sendika, görüşmelere ilişkin gelişmelerin üyeler ve kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Kaynak: ANKA

