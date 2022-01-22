Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Meteoroloji'nin gün içinde yaptığı gök gürültülü kar sağanağı uyarısını yineledi.

VALİ YERLİKAYA'DAN DA UYARI GELDİ

Yerlikaya, paylaşımında "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı. Yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

KAR ÖRTÜSÜ 20 SANTİMİ BULACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre kar yağışları, bu gece kentin kuzeyinden başlayarak etkisini artıracak. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olacak yağışlar ile birlikte güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ KAR SAĞANAĞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.