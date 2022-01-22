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Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor - Son Dakika

Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor

22.01.2022 21:35

Meteoroloji'nin yaptığı gök gürültülü kar sağanağı açıklamasından sonra İstanbul için bir uyarı da Vali Ali Yerlikaya'dan geldi. Kuvvetli kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren başlayacağının altını çizen Yerlikaya, vatandaşlara ulaşımda aksamalar, don ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Meteoroloji'nin gün içinde yaptığı gök gürültülü kar sağanağı uyarısını yineledi.

VALİ YERLİKAYA'DAN DA UYARI GELDİ

Yerlikaya, paylaşımında "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı. Yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'nin ardından İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor

KAR ÖRTÜSÜ 20 SANTİMİ BULACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre kar yağışları, bu gece kentin kuzeyinden başlayarak etkisini artıracak. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olacak yağışlar ile birlikte güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ KAR SAĞANAĞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji'nin ardından İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor
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Ali Yerlikaya, Meteoroloji, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor - Son Dakika
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