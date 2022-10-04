Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz 'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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