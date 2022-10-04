Zonguldak için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Zonguldak için kuvvetli yağış uyarısı

04.10.2022 09:10
Zonguldak için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ta gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ta gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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