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Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'dan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Öngay'a ziyaret

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'dan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Öngay'a ziyaret, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ve Tahminler Dairesi Başkanı Tayfun Dalkılıç ile birlikte 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ı ziyaret etti.


Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, ziyarette askeri alanlarda verilen meteorolojik desteklerden bahsetti.


Coşkun, bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Taktik Kuvvet Komutanlıkları ve bütün Ana Jet Üs ve Meydan Komutanlıklarında 24 saat sürekli hizmet verilen Meteoroloji Ofislerinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde ve işletiminde bulunan meydanlarda da Meteoroloji İstasyonlarında alçak seviye uçuşlarında ihtiyaç duyulan meteorolojik bilgilerin sağlanması, yapılan yüksek seviye atmosfer sondaj rasatlarından elde edilen bilgiler ve kullanılan sayısal hava tahmin modellerinden elde edilen bilgi ve ürünlerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Topçu birliklerine gönderilmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Sağlanan Meteorolojik Hizmetler, Jandarma Genel Komutanlığına Sağlanan Meteorolojik Hizmetler konularında işbirliği ve ürünlerin geliştirilmesi konularında istişarelerde bulunuldu.


Coşkun, özellikle tatbikatlarda veya herhangi bir kriz durumunda helikopter operasyonlarının bulut, yağış, buzlanma vs. gibi meteorolojik hadiselerin yoğun olarak meydana geldiği aşağı troposferde gerçekleşmesi nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı'nın meteorolojik destek ihtiyacının daha çok önem kazandığını kaydetti.


3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'da, askerin özellikle alçak seviye uçuşları için ihtiyaç duyduğu meteorolojik bilgi, ürün ve uyarıların zamanında ve doğru biçimde paylaşılmasından ötürü Genel Müdür Volkan Mutlu Coşkun'a teşekkür etti. - ERZİNCAN

Mutlu Coşkun, Ordu, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:30 Kaynak: İHA
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