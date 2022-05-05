Meteorolojiden Kastamonu, Sinop ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Kastamonu, Sinop ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı

05.05.2022 13:42
Meteorolojiden Kastamonu, Sinop ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı

Kastamonu, Sinop ve Samsun'un kıyı kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor.

Kastamonu, Sinop ve Samsun'un kıyı kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Orta Karadeniz'de beklenen sağanak yağışların Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun Doğanyurt, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçeleri ile Sinop'un Türkeli, Ayancık ve Erfelek ilçelerinde kuvvetli kuzey yönlü rüzgarla birlikte, çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Karadeniz, Kastamonu, Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Meteorolojiden Kastamonu, Sinop ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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