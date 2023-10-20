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Metin Pıhlıs, vurgun yapıp kaçan eski rol arkadaşı Kıvanç Talu'nun kendilerine attığı mesajı ifşa etti: Fakir muhabbetinizi duymayacağım için mutluyum - Son Dakika

Metin Pıhlıs, vurgun yapıp kaçan eski rol arkadaşı Kıvanç Talu'nun kendilerine attığı mesajı ifşa etti: Fakir muhabbetinizi duymayacağım için mutluyum

Son Güncelleme: 20.10.2023 14:14

Oyuncu Metin Pıhlıs, 100 milyon TL vurgun yaparak Portekiz'e kaçtığı ileri sürülen Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki eski rol arkadaşı Kıvanç Talu'nun o dönem kendilerine attığı mesajı ifşa etti. Pıhlıs, Talu'nun projeden ayrılırken kendilerine "Sizin o fakir muhabbetinizi duymayacağım için çok mutluyum" yazdığını söyledi.

Fenomenliğin yanı sıra Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki tiplemeleriyle tanınan Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu'nun yakın çevresini 100 milyon TL dolandırarak Portekiz'e kaçtığı iddia edildi. Talu ile Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki eski rol arkadaşının kendilerine ayrılırken "Sizin o fakir muhabbetinizi duymayacağım için çok mutluyum" diyerek mesaj attığını söyledi.

"DOLANDIRILMAYACAK KADAR FAKİR OLMAMIZ ONU SİNİRLENDİRMİŞ"

ÇGH 2'nin en sevilen isimlerinden olan Metin Pıhlıs, programda kısa süre kalan Kıvanç Talu'nun Çok Güzel Hareketler'den ayrılırken tüm oyuncuların yer aldığı gruba yazdığı mesajı ifşa ederek "Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrılırken hepimizin olduğu gruba, 'Sizin o fakir muhabbetinizi duymayacağım için çok mutluyum' deyip çıkmıştı. Dolandırılamayacak kadar fakir olmamız onu sinirlendirmiş" ifadelerini kullandı.

Metin Pıhlıs, vurgun yapıp kaçan eski rol arkadaşı Kıvanç Talu'nun kendilerine attığı mesajı ifşa etti: Fakir muhabbetinizi duymayacağım için mutluyum

NE OLDU?

Yüzünü efektlerle değiştirerek çektiği videolarla tanınan ve son olarak Çok Güzel Hareketler 2'de rol alan fenomen ve oyuncu Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu'nun 30'a yakın arkadaşını 100 milyon TL dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Reklam işiyle uğraşan çiftin kurdukları şirketle ortaokul arkadaşlarından evlerinde çalışan yardımcıya kadar onlarca kişiden para topladıkları ve sonrasında bir veda partisi düzenledikleri ileri sürüldü.

1 milyon takipçisinin bulunduğu Var Böyle Tipler hesabı kapatılan çift, "varboyletipler.offical duyuru" adlı yeni bir hesap açarak 1 Kasım'da açıklama yapacaklarını söyledi. Hesaptan yapılan açıklamada "Ana hesabımız kapatıldı ve 15 günlük bir sürecimiz bulunmakta. Bu süreçte yapacağım paylaşımlar hesabın yeniden açılmasına engel teşkil edebilir bu sebeple sizden biraz sabır ve bol paylaşım rica ediyoruz. 31.10.2023 00:00'da kafanızdaki tüm soruları detaylı bir video ile açıklıyorum" ifadelerine yer verildi.

Metin Pıhlıs, vurgun yapıp kaçan eski rol arkadaşı Kıvanç Talu'nun kendilerine attığı mesajı ifşa etti: Fakir muhabbetinizi duymayacağım için mutluyum
Çok Güzel Hareketler 2'den bir sahne
Metin Pıhlıs, vurgun yapıp kaçan eski rol arkadaşı Kıvanç Talu'nun kendilerine attığı mesajı ifşa etti: Fakir muhabbetinizi duymayacağım için mutluyum
Kıvanç-Beril Talu
Metin Pıhlıs, vurgun yapıp kaçan eski rol arkadaşı Kıvanç Talu'nun kendilerine attığı mesajı ifşa etti: Fakir muhabbetinizi duymayacağım için mutluyum
Fenomen Kıvanç Talu ve eşi hakkında bomba iddia: Yakın çevresini dolandırıp Portekiz'e kaçtı

Metin Pıhlıs, Hukuk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Metin Pıhlıs, vurgun yapıp kaçan eski rol arkadaşı Kıvanç Talu'nun kendilerine attığı mesajı ifşa etti: Fakir muhabbetinizi duymayacağım için mutluyum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metin Pıhlıs, vurgun yapıp kaçan eski rol arkadaşı Kıvanç Talu'nun kendilerine attığı mesajı ifşa etti: Fakir muhabbetinizi duymayacağım için mutluyum - Son Dakika
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