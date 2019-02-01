Son Dakika Haberleri: Metrelerce Kuyruğun Tek Nedeni 'Helallik'

Metrelerce Kuyruğun Tek Nedeni 'Helallik'

1 saat önce

Bilecik'te metrelerce kuyruk oluşturan ilçe sakinleri askere giden Necati Dönmez için helallik vererek vedalaştı.

Metrelerce Kuyruğun Tek Nedeni 'Helallik', System.String[]
Bilecik'te metrelerce kuyruk oluşturan ilçe sakinleri askere giden Necati Dönmez için helallik vererek vedalaştı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde askere gidecek olan ilçe esnafı Ali Dönmez'in oğlu Necati Dönmez için ilçe halkı öğle namazı sonrası, bir ucu cami çıkışı diğer ucu çarşı merkezinde olan metrelerce kuyruk oluşturdu. Kuyruğun bir başından başlayarak yaklaşık 200 kişinin elini tek tek öpen Necati Dönmez, herkesten helallik istedi. Kuyruğun sonunda bekleyen ailesi ile vedalaşan genç askere gitmek için ilçeden ayrıldı. Bu esnada kuyrukta bulunanlar askere gidecek olan gence cep harçlığı vermeyi ihmal etmedi.

"Benim için bu kadar toplanmış, çok mutluyum"

Askere giden Necati Dönmez vatani görevini yapmak üzerede ilçeden ayrıldığı belirterek, "Bu gelenek ilçemizde yıllardır devam ediyor. Her askere giden için bu olay ilçemizde yapılır. İlçeden çıkmadan ilçe halkı ile birlikte namaz kılarız, ardından herkes yan yana dizilir ve askere giden şahıs herkesin elini öper. Bu olay bugün de bana nasip oldu. Buraya gelen tüm büyüklerime çok teşekkür ederim. Bu kuyruğa Belediye Başkanımız İlhan Özden'de girdi. Onla da helalleştik, vedalaştık. Ben çok mutluyum hem askere gittiğim için hem de bana böyle bir veda olduğu için" dedi.

Vedalaşma ve helalleşmenin ardından Necati Dönmez dualar eşliğinde askere uğurlandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Yenipazar, Ali Dönmez, Bilecik, Güncel
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