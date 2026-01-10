Metristepe Derneği'ne AFAD Akreditasyonu - Son Dakika
Metristepe Derneği'ne AFAD Akreditasyonu

10.01.2026 12:42
Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği, AFAD tarafından akredite edilen ilk sivil toplum kuruluşu oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği, AFAD Başkanlığı tarafından akredite edilen ilk sivil toplum kuruluşu oldu.

AFAD Bilecik Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, akreditasyon sertifikası ve armaları, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından dernek yetkililerine teslim edildi. Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği, almış olduğu acil barınma akreditasyonu kapsamında, görev verilmesi halinde ülke içi, dışında afetlerden etkilenen insanlar için; yaşamkent oluşturulması, barınma, iaşe, ibate, lojistik veya sosyal ihtiyaçların temini ve dağıtımı, insan hareketliliğinin takibi, kayıt, kabul ve nakli, gerektiğinde güvenlik sağlanması ve diğer hayati gereklilikler anlamında, kurumsal hizmet ve görev yeterliliği kazandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

