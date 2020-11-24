'Metro inşaatında göçük' davasında karar: 9 sanığa hapis cezası - Son Dakika

'Metro inşaatında göçük' davasında karar: 9 sanığa hapis cezası

24.11.2020 15:45

'Metro inşaatında göçük' davasında karar: 9 sanığa hapis cezası Ümraniye-Bostancı metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine ilişkin metro inşaatının yüklenici ve alt yetkili firmasında çalışan 9 sanık "bilinçli taksirle ölüme neden olma"...

'Metro inşaatında göçük' davasında karar: 9 sanığa hapis cezası

İSTANBUL - Ümraniye-Bostancı metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine ilişkin metro inşaatının yüklenici ve alt yetkili firmasında çalışan 9 sanık "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıl 8'er ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, 7 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

Ümraniye'de 2 Kasım 2018 tarihinde metro yapım çalışmasının sürdüğü caddede meydana gelen göçük altında kalan site güvenlik görevlileri Güray Halat ve Mehmet Altun'un ölümüne ilişkin 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, 15 tutuksuz sanık katılırken hayatını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan katılanların avukatı Doğan Kocabey, sanıkların 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine son sözü sorulan sanıklar da olayda kusurlarının bulunmadığını söyleyerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

9 sanığa 'bilinçli taksirle ölüme neden olma'dan hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Hacı Mustafa Yurt, Rıfkı Töremez, Ali Ferhat Ağmış, Taner Kalakçı, Vahit Çolak, Haluk Ulutaş, Hasan Baştan, Necmi Mercan ve Mustafa Kızıldağ'ı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 7 sanık hakkında ise ayrı ayrı beraat kararı verildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Kasım 2018 tarihinde Ümraniye Parseller mahallesi Sahur sokakta inşaat faaliyeti devam eden Dudullu-Bostancı metro aktarma istasyonunda göçük meydana geldiği anlatıldı. Metro inşaat şantiyesine komşu vaziyette bulunan bir sitenin güvenlik görevlileri Mehmet Altun ve Güray Halat'ın zeminin çökmesiyle birlikte göçük altında kalarak vefat ettikleri kaydedildi.

Bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen kusur raporunda metro inşaatının yüklenici firmasında proje müdürü Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez, jeoteknik şefi Ali Ferhat Ağmış, tünel şefi Taner Kalakçı, depo sahası şefi Vahit Çolak, metro inşaatının alt yetkili firmasında proje müdürü olarak çalışan Haluk Ulutaş, tüneller şefi Hasan Baştan, kısım şefi Necmi Mercan ve depo sahası şefi Mustafa Kızıldağ'nin göçük olayının meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları belirtildi. Hayatını kaybeden Mehmet Altun ve Güray Halat'ın ise kusursuz oldukları vurgulandı. İddianamede, 16 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

'Metro inşaatında göçük' davasında karar: 9 sanığa hapis cezası
'Metro inşaatında göçük' davasında karar: 9 sanığa hapis cezası
'Metro inşaatında göçük' davasında karar: 9 sanığa hapis cezası
'Metro inşaatında göçük' davasında karar: 9 sanığa hapis cezası
'Metro inşaatında göçük' davasında karar: 9 sanığa hapis cezası

Bostancı, Ümraniye, Metro, Göçük, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Metro inşaatında göçük' davasında karar: 9 sanığa hapis cezası - Son Dakika


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