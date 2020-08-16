Metrobüs istasyonu çalışmasıyla gece trafiğe kapatılan D-100 karayolu sabah saatlerinde trafiğe... - Son Dakika

Metrobüs istasyonu çalışmasıyla gece trafiğe kapatılan D-100 karayolu sabah saatlerinde trafiğe...

Metrobüs istasyonu çalışmasıyla gece trafiğe kapatılan D-100 karayolu sabah saatlerinde trafiğe açıldı Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yeni üst geçit çalışması nedeniyle gece boyunca trafiğe kapatılan D-100 Karayolu sabah saatlerinde yeninden açıldı.

Metrobüs istasyonu çalışmasıyla gece trafiğe kapatılan D-100 karayolu sabah saatlerinde trafiğe açıldı İSTANBUL - Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yeni üst geçit çalışması nedeniyle gece boyunca trafiğe kapatılan D-100 Karayolu sabah saatlerinde yeninden açıldı. Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'ndaki yeni yaya üst geçidi çalışmasının 2'inci etabı kapsamında gece 01: 00 itibariyle D-100 Karayolu Edirnekapı mevkiinde yol trafiğe kapatılmıştı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirilirken yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde yol yeninden trafiğe açıldı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 10:17

Kaynak: İHA

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