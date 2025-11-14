Metrobüs Kazasında Engelli Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Metrobüs Kazasında Engelli Adam Hayatını Kaybetti

14.11.2025 10:07
Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda tekerlekli sandalyedeki Hüseyin C., metrobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Cevizlibağ Metrobüs Durağında tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye (57) metrobüs çarptı. Ağır yaralanan Hüseyin C., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada metrobüsün içindeki 2 yolcu da yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE YOLA DÜŞTÜ

Saat 15.30 sıralarında Cevizlibağ Metrobüs Durağı Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada şoför İsmail B. idaresindeki metrobüs, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin C. ve metrobüsün ani fren yapması nedeniyle yaralanan yolculardan Cabir D. ile Ebrar N.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin C. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Öte yandan kazada yaralanan yolcular Cabir D. ile Ebrar N.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hüseyin C.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye metrobüsün çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

