Metrobüs Vatandaşa Çarptı
1 saat önce
Metrobüs vatandaşa çarptıİSTANBUL - Perpa metrobüs durağında, metrobüs bir vatandaşa çarptı.
Metrobüs vatandaşa çarptı
İSTANBUL - Perpa
metrobüs durağında, metrobüs bir vatandaşa çarptı. Sağlık ekipleri vatandaşa kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:44 Kaynak: İHA
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