Son Dakika Haberleri: Metrobüs Vatandaşa Çarptı

Metrobüs Vatandaşa Çarptı

1 saat önce

Metrobüs vatandaşa çarptıİSTANBUL - Perpa metrobüs durağında, metrobüs bir vatandaşa çarptı.

Metrobüs vatandaşa çarptı

İSTANBUL - Perpa metrobüs durağında, metrobüs bir vatandaşa çarptı. Sağlık ekipleri vatandaşa kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:44 Kaynak: İHA

Perpa, 3. Sayfa
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