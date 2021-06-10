Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor - Son Dakika

Metropoll Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Kararsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin yüzde 23,5'i üzerinden gerçekleştirilen ankette "Kararsız seçmenler hangi ittifaka daha yakın, AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı?" diye soruldu.

"CUMHUR İTTİFAKINA YAKINIM" DİYENLER YÜZDE 27,9

Kararsızlar Çalışması anketinde, Millet İttifakı'na daha yakınım diye yanıt verenler yüzde 39.9, Cumhur İttifakı'na daha yakınım diyenlerin oranı yüzde 27.9'da kaldı.

"FİKRİM YOK" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 32,2

İki ittifaka da yakın değilim ama Millet İttifakı'nı tercih ederim diye yanıt verenlerin oranı yüzde 5,3, Cumhur İttifakı'nı tercih ederim diyenlerin oranı yüzde 2,3 oldu.

"Fikrim/cevabım yok" diye yanıt veren kararsız seçmenin oranının ise yüzde 32,2 olduğu görüldü.

İşte o anket: