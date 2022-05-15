'METRUK EVDEKİ YANGINI MADDE BAĞIMLILARI ÇIKARTTI' İDDİASI - Son Dakika
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'METRUK EVDEKİ YANGINI MADDE BAĞIMLILARI ÇIKARTTI' İDDİASI

15.05.2022 14:13

ANTALYA'da metruk gecekondu, yangında küle döndü.

ANTALYA'da metruk gecekondu, yangında küle döndü. Yangının madde bağımlıları nedeniyle çıktığını iddia eden mahalleli, çözüm bulunmasını istedi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 452. Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde uzun zamandır metruk haldeki gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler alevlerin bitişikteki evlere sıçrama ihtimalini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Metruk gecekondunun küle döndüğü yangın nedeniyle elektrik kabloları zarar görünce, mahallenin elektriği kesildi. Bir mahalleli ise itfaiye erlerine dumandan etkilenmiş olduklarını düşünerek ayran dağıttı.

Mahalle sakinleri civardaki metruk evleri madde bağımlılarının kullandığını, yangınların bu kişiler nedeniyle çıktığını belirterek, çözüm bulunmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Bıçak, geçen hafta da bir başka evin aynı gün 2 kez yandığını, soruna bir an önce çözüm bulunmasını istediklerini söyledi.

'METRUK EVDEKİ YANGINI MADDE BAĞIMLILARI ÇIKARTTI' İDDİASI
'METRUK EVDEKİ YANGINI MADDE BAĞIMLILARI ÇIKARTTI' İDDİASI
'METRUK EVDEKİ YANGINI MADDE BAĞIMLILARI ÇIKARTTI' İDDİASI
'METRUK EVDEKİ YANGINI MADDE BAĞIMLILARI ÇIKARTTI' İDDİASI

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Gecekondu, Muratpaşa, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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