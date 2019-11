MEÜ Kariyer Merkezi, uluslararası ortak çalışmalara kapı açtı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, Ulusötesi İşbirliği Faaliyetleri kapsamında Lüksemburg'da düzenlenen "Empower for Employment" adlı etkinlikte, Genç Girişimcilik Merkezini tanıttı. Etkinliğe katılan birçok temsilci, ortak çalışma talebinde bulundu.



Lüksemburg'da düzenlenen etkinliğe, İtalya, Fransa, Belçika, Finlandiya, Yunanistan, Slovakya, Portekiz, Macaristan ve Lüksemburg'dan birçok temsilci katıldı. Etkinlikte MEÜ'yü temsil eden Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ege, farklı başlıklar altındaki oturum, eğitim, atölye ve grup çalışmalarına katıldı. Prof. Dr. Ege, ayrıca katılımcılara MEÜ'yü de tanıtarak, Kariyer Merkezi başta olmak üzere Genç Girişimcilik Merkezi Girişim Limanı ve diğer birimler hakkında bilgi verdi. Ege, öğrenci ve mezunların niteliklerini artırmak için yapılan faaliyetler konusunda da sunum yaptı.



Prof. Dr. Ege, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, MEÜ'nün US News & World Report'un yaptığı 'Best Global Universities In Turkey' başlıklı sıralamada 12'nci sırada olmasını gururla belirttiğini, ayrıca Kariyer Merkezinin 2019 yılında başta Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı olmak üzere gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili de bilgiler verdiğini ifade etti.



Girişim Limanı adlı Genç Girişimcilik Merkezinin de girişimcilik ve inovasyon konusunda birçok etkinlik düzenlediğini ve uygulama yapılabilecek önemli bir merkez olduğunu anlattığını belirten Ege, MEÜ'nün projelerdeki başarılarını da özellikle vurguladığını söyledi. Ege, "Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın desteği ile uluslararası projeler ve öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda üniversitemizin ortak çalışmalara çok açık olduğunu söyledim ve tüm kurumları üniversitemiz ile işbirliğine davet ettim. Üniversitemizin bu çalışmaları ve başarıları, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Birçok kurum temsilcisi ortak çalışma taleplerinde bulundular" dedi. - MERSİN