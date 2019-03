Mevcut Puan Farkını Açarak Devam Etmek İstiyoruz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı , ligde şampiyonluk yolunda puan farkını açarak ilerlemek istediklerini söyledi.Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atiker Konyaspor 'u konuk edecekleri maçın hazırlıklarını sürdüren turuncu-lacivertli takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada eksikliklerini giderdiklerini belirten Avcı, "Ligin sonu gelirken kalan 8 haftalık süreç için hem dinlendik hem de mevcudu koruduk. Tekrar enerji depolarını doldurarak hafta içinde çalışıp, hafta sonlarında izinler yaparak fiziksel eksikleri tamamladık. Sakatlıktan çıkmış oyuncuların normal takım antrenmanları içine girmesi ve tekrar toparlanma adına iyi bir süreç." ifadelerini kullandı. A Milli Futbol Takımı 'nı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde aldığı sonuçlardan ötürü kutlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Milli maç arasını iyi değerlendiriyoruz. Yurt dışında milli takımda olan arkadaşlarımıza izin vermemiştik, kendi milli oyuncularımıza da izin verdik. Maç haftası itibarıyla takımımızın hemen hemen yüzde 95'i sahada antrenmanda bizimle olacak. Her maç zor, hiçbir maç kolay değil. Mevcut puan farkını açarak devam etmek istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz. En azından cebimiz dolu, kazandıktan sonra 7 maç kalacak ve bir sonrasına bakacağız. Umarım bu süreç bizim lehimize iyi bir şekilde işleyecek diye düşünüyoruz." diye konuştu.Sakatlığı süren oyunculara değinen Avcı, şunları aktardı: Alexandru Epureanu 2 haftadır bizimle beraber değil. Önümüzdeki hafta itibarıyla dönme ihtimali var. Süreç tedaviyle gidiyor. İrfan Can Kahveci de net bir şekilde pazartesi takımla beraber olacak. Milli takımdaki sakatlık süreci sonrası döndü. Şimdi fizyoterapistlerle özel çalışmalar yapıyor. Önümüzdeki hafta bir sakatlık, aksilik yaşanmazsa, Atiker Konyaspor maçında bizimle beraber olacak. Gael Clichy döndü. Son oynadığımız İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesindeki son antrenmana zaten takımla beraber katıldı. Clichy çok ekstra çalışan bir oyuncu. Çok özel bir profesyonel. İki haftadır takımla çalışıyor. Demba Ba da aynı şekilde takımla çalışmaya başladı."Geniş kadrolarını rakibe ve performansa göre ayarlayacaklarını dile getiren Avcı, "Önümüzde çok dolu bir 8 maç var. 6 puan öndeyiz ve bunu aşmak istiyoruz. Ocak ayında ikinci yarı serüvenine başlarken de fark 6 puandı. 6 puan fark devam ediyor. Harika gidiyoruz. Çok öz güvenliyiz. Çok iyi maçlar oynuyoruz. Oyun kalitemiz yüksek. Bence çok güzel bir puan farkı devam ediyor ve bunu daha da artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu."Milli takıma hizmet, oyuncu sayısını arttırmakla alakalı"Milli takıma oyuncu göndermenin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:"İrfan Can Kahveci sakatlanmasaydı, belki de 4 oyuncu oynayacaktı. Bu, yüzde 40'a tekabül ediyor. Bizim için çok değerli. Milli takıma hizmet, oyuncu sayısını arttırmakla alakalı. Performansları son derece iyi ve bizi son derece mutlu etti. Kalede oyuncumuz oynadı. Kaptanla ( Emre Belözoğlu ) ilgili bir şey söylememe gerek yok herhalde. Bunu her zaman söylüyorum. 19 yaş başka bir hikaye, A Milli Takım. 39 yaş başka bir hikaye, yine A Milli Takım. Mahmut'u söylememe gerek yok. Bizim altyapımızdan gelmiş bir oyuncu. Milli takımların bütün kademelerinde oynadı. Bazı oyuncuların değerleri çok geç fark ediliyor ülkemizde. O da ülke futbolu adına çok değerli bir oyuncu."Abdullah Avcı, bir gazetecinin, "Beş senelik mukavele imzalamanıza rağmen kamuoyunda adınız başka takımlarla geçiyor, neler söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna, "Bu, kulüp olarak ve ekip olarak çok iyi şeyler yaptığımızın göstergesidir. Tabii ki çok mutluluk verici bir şey ama bizim şu anda tek hedefimiz, kitlendiğimiz nokta, Medipol Başakşehir'in şampiyon ve rol model olabilmesi. 5 senelik mukavelem var. Burası benim evim, ailem. Konuşulması doğru işler yaptığımızı gösterir." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.