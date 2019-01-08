Son Dakika Haberleri: Mevlana Müzesi Kendi Rekorunu Kırdı

Mevlana Müzesi Kendi Rekorunu Kırdı

59 dakika önce

Milyonların "Gel" çağrısına koştuğu büyük Türk düşünürü ve mutasavvıf Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi'ni geçen yıl 2 milyon 817 bin 356 kişi ziyaret etti.

Mevlana Müzesi Kendi Rekorunu Kırdı, System.String[]
Milyonların "Gel" çağrısına koştuğu büyük Türk düşünürü ve mutasavvıf Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi'ni geçen yıl 2 milyon 817 bin 356 kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı, 2017 yılına göre yüzde 13,5 arttı.

Türkiye genelinde 2017 yılında 2 milyon 480 bin 433 rakamı ile en çok ziyaret edilen müze olan Mevlana Müzesi'ni, geçen yıl da başta Çinli, İranlı, Tayvanlı, Amerikalı ve Güney Koreli olmak üzere çok sayıda turist gezdi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği müze geçen yıl 2 milyon 817 bin 356 kişi tarafından ziyaret edildi. Böylece 2017 yılına göre ziyaretçi sayısı yüzde 13,5 arttı. Bu ziyaretçi sayısıyla Mevlana Müzesi, kendi rekorunu kırdı.

Geçen yıl Çin'den 204 bin 802, Tayvan'dan 57 bin 722, Malezya'dan 38 bin 479, Tayland'dan 29 bin 951, Endonezya'dan 26 bin 14, İran'dan 16 bin 513 ve İspanya'dan ise 7 bin 413 turist Mevlana Müzesi'ni gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Mevlana Celaleddin Rumi, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhafız'ın Başrol Oyuncusu Hazar Ergüçlü'den Sevindiren Haber: İkinci Sezon Çekimleri Tamamlandı Camiye Kurulan Güneş Panelleri Sayesinde Hem Bin TL'lik Faturadan Kurtuldular Hem de Para Kazanmaya Başladılar

İbrahim Kalın'la Suriye'yi Görüşen Bolton'un Sözcüsü: Yapıcı Görüşme Oldu Ukrayna Cinayetini Tanığı Anlattı: "Çığlık Sesleri Duydum"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 14:01:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mevlana Müzesi Kendi Rekorunu Kırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]