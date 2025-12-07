Mevlana'nın 752. Vuslat Yılı Anma Törenleri - Son Dakika
Kültür Sanat

Mevlana'nın 752. Vuslat Yılı Anma Törenleri

Mevlana'nın 752. Vuslat Yılı Anma Törenleri
07.12.2025 16:16
Mevlana Müzesi'nde yoğun ziyaretçi akını, 'Huzur Vakti' temasıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Mevlana Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla düzenlenen törenler için kente gelenler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua etti.

Şebiarus dolayısıyla kente gelen ziyaretçiler, Mevlana Müzesi'nde Mevleviliğe ait eserlerle el yazması Kur'an-ı Kerim, levhalar, kandiller ve musiki aletlerini inceleme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden Saadettin Filiz, AA muhabirine, Kırklareli'nden geldiğini, yoğun duygular içinde olduğunu söyledi.

Mevlana Müzesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini aktaran Filiz, "Mevlana'nın türbesine geldik, dua ettik. Rehber eşliğinde geziyoruz. Heyecanlıyız, tüylerimiz ürperiyor." dedi.

Mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma törenleri, 17 Aralık'ta Şebiarus gecesi programıyla son bulacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Mevlana, Kültür, Sanat, Son Dakika

