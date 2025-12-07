Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Törenleri Başladı - Son Dakika
Kültür Sanat

Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Törenleri Başladı

07.12.2025 13:47
Konya'da Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümü etkinlikleri, yürüyüşle başladı.

KONYA'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Hazreti Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri', Konya'da 'Huzur Vakti' temalı yürüyüş ile başladı.

Şems-i Tebrizi Türbesi ziyaretiyle başlayan 'Hazreti Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne; Konya Valisi İbrahim Akın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Türbe ziyareti sonrası valilik binası önünden başlayan yürüyüş, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Mevlana Müzesi önüne kadar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu öncülüğünde yapıldı.

Mevlana Müzesi'nde, Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru'nun eşliğinde sanduka başında, bir Mevlevi geleneği olan Gülbang duası (Hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua) okundu. 'Düğün gecesi' anlamına gelen Mevlana'nın öldüğü gün, 17 Aralık'ta Şeb-i Arus töreni ile son bulacak. Anma törenleri kapsamında sema gösterileri, söyleşiler, resim sergileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA))

Kaynak: DHA

