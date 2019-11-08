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Mevlid-i Nebi Haftası

6 saat önce

Karaman İl Müftüsü Muhammed Lutfi Ketenci ve beraberindeki heyet Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

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Karaman İl Müftüsü Muhammed Lutfi Ketenci ve beraberindeki heyet Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Vekili Türkoğlu, doğumuyla alemleri şereflendiren ve tüm insanlığa örnek olarak gönderilen Peygamber efendimizin getirdiği kutlu mesajı doğru anlamaya bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.


Ketenci, kabullerinden dolayı Vali Vekili Türkoğlu'na teşekkür ederek Hazreti Peygamberin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin 1448'inci yıl dönümü münasebetiyle hafta boyunca kutlanacak olan etkinlikler hakkında Türkoğlu'na bilgi verdi.


Ziyaretin sonunda Ketenci, Türkoğlu'na Kuran-ı Kerim ile "Peygamberimiz ve Aile" isimli kitabı hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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