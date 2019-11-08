Mevlit Kandili coşkusu

Sarıkamış Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programı Cami içerisinde namaz kılanlar Sakal-ı Şerifin vatandaşlara gösterilmesi Mevlit Kandili coşkusuŞehitler diyarı olarak da adlandırılan Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Sarıkamış Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programı Cami içerisinde namaz kılanlar Sakal-ı Şerifin vatandaşlara gösterilmesi Mevlit Kandili coşkusu Şehitler diyarı olarak da adlandırılan Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Merkez Cami'ye gelen vatandaşlar namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra İlçe Müftülüğünce Sakal-ı şerif vatandaşlara gösterildi.

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