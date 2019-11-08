Mevlit Kandili coşkusu
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Sarıkamış Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programı Cami içerisinde namaz kılanlar Sakal-ı Şerifin vatandaşlara gösterilmesi Mevlit Kandili coşkusuŞehitler diyarı olarak da adlandırılan Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Sarıkamış Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programı
Cami içerisinde namaz kılanlar
Sakal-ı Şerifin vatandaşlara gösterilmesi Mevlit Kandili coşkusu
Şehitler diyarı olarak da adlandırılan Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Merkez Cami'ye gelen vatandaşlar namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra İlçe Müftülüğünce Sakal-ı şerif vatandaşlara gösterildi.
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