Siirt'te vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki birçok camide namaz kılıp dua etti.
Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Siirt Ulu Camii olmak üzere kentteki çeşitli camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde saf tutup namaz kılarak, dualar ettiler.
Tarihi Siirt Ulu Camii'ndeki mevlit programında yatsı namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.
Programda mevlit şekeri ve şerbet ikram edilen vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika