Siirt'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Siirt'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

28.10.2020 20:49

Siirt'te vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki birçok camide namaz kılıp dua etti.

Siirt'te vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki birçok camide namaz kılıp dua etti.

Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Siirt Ulu Camii olmak üzere kentteki çeşitli camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde saf tutup namaz kılarak, dualar ettiler.

Tarihi Siirt Ulu Camii'ndeki mevlit programında yatsı namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.

Programda mevlit şekeri ve şerbet ikram edilen vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Siirt'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
Siirt'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
Siirt'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
Siirt'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Mevlit Kandili, Kayseri, Namaz, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

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