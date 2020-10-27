Mevlit Kandili'ne doğru - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlit Kandili'ne erişmenin huzurunun yaşandığını ifade etti.

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin insanlık alemi için büyük ve kutlu bir hadise olduğunu belirten Akın, haksızlığın, cehaletin ve zulmün had safhada yaşandığı, ahlaki değerlerin anlamını yitirdiği, güçlünün zayıfı ezdiği bir düzenden ilmin, adaletin, doğruluğun, iyiliğin ve güzelliklerin yaşandığı bir döneme geçildiğini vurguladı.

Mucizelere ve insanlık için önemli gelişmelere vesile olan Hazreti Muhammed'in doğumunu fırsat bilerek, örnek yaşayışını, güzel ahlakını ebedi kurtuluşa ermek için rehber edinilmesi gerektiğinin altını çizen Akın, "Bu duygularla, mübarek kandil gecesinde yapılacak dua ve ibadetlerin cenabı hak katında kabul olmasını temenni ediyor, tüm Kırşehirli hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.