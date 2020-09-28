"Mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasına son" - Son Dakika

"Mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasına son"

"Mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasına son" Keratin bakımı mevsim geçişlerinde saçı güçlendiriyor Kadın erkek kuaför salonu sahibi Hasan Yılmaz: "Keratin bakımı saçın pH oranını dengede tutan bir bakımdır" Mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasını ve dökülmesini önlemek için uzmanlar...

"Mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasına son"

Keratin bakımı mevsim geçişlerinde saçı güçlendiriyor

Kadın erkek kuaför salonu sahibi Hasan Yılmaz:

"Keratin bakımı saçın pH oranını dengede tutan bir bakımdır"

ESKİŞEHİR - Mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasını ve dökülmesini önlemek için uzmanlar keratin bakımının önemine dikkat çekti.

Saçlarda dökülme, yıpranma ve kopmalar hem kadınları hem de erkekleri olumsuz yönde etkileyen sorunlar arasında yer alıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde saçların nem ve proteinini kaybetmesi, dökülme ve kopmalara neden olurken saçların sağlıksız görünmesine de yol açıyor. Havaların soğumasıyla birlikte şapka kullanımının yanı sıra sülfat, paraben, silikon içeren şampuan ve şekillendiriciler de saç sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu dönemlerde saçı rahatlatarak daha dolgun ve canlı görünmesini sağlamak için ise uzmanlar keratin bakımını öneriyor. Saçın pH dengesini korumak için kullanılan şampuan ve şekillendiricilere dikkat edilmesi gerekirken, düzenli aralıklarla yapılan keratin bakımı da önemli ölçüde fayda sağlıyor.

"Keratin bakımı saçın pH oranını dengede tutan bir bakımdır"

Eskişehir'de kadın erkek kuaför salonu sahibi Hasan Yılmaz da keratin bakımının saçın sağlığı ve görünümü açısından büyük önem taşıdığını belirtti. 3 aylık periyodlarla bu bakımın yapılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Keratin bakımı saçın pH oranını dengede tutan bir bakımdır. 3 aylık aralıklarla yapılması gerekir. Her sağlıklı saçta yüzde 83 protein olması gerekir ve biz de protein ve nem eksikliğini saça kalıcı olarak sağlıyoruz bu işlemle. Misafirimiz de 3 ay boyunca kalıcı olarak bunu kullanıyor. İnsanlar mevsim geçişlerinde şapka taktıklarından dolayı saçları kuruyor ve yıpranıyor. Ayrıca sülfatlı ve parabenli şampuanlar tercih ettikleri için de saçlar kuruyup yıpranıyor. Biz de saça protein ve nem yükleyerek 3 ay boyunca kalıcı, sağlıklı, daha dolgun ve daha canlı bir şekilde kullanmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadına da erkeğe de öneriyoruz"

Saçın cinsiyeti olmadığını ifade eden Yılmaz keratin bakımının hem erkekler için hem de kadınlar için eşit düzeyde faydası olduğunu söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

Saçın cinsiyeti yoktur. Kadına da erkeğe bu işlem yapılabilir, biz öneriyoruz. Saç proteinini ve nemini kaybettiğinde, saçın pH oranı 4,5-5 olması gerekirken bu rakam 7,5-8'e çıktığında yıpranmalar ve kopmalar meydana geliyor. Biz de o şekilde saça keratin bakımı yapıp daha sağlıklı hale getiriyoruz. Biz bu işlemi yaparken saçı sülfat ve parabenden arındırıyoruz. Misafirlerimizin de bunu sağlıklı bir şekilde kullanmaları için sülfat, silikon ve paraben içermeyen şampuanlar kullanmasını öneriyoruz.

Mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasına son
Mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasına son
Mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasına son
Mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasına son
Mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasına son

Eskişehir, Silikon, Şapka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasına son' - Son Dakika

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