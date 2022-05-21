Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk yakılan ateş dumanından zehirlendi - Son Dakika
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Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk yakılan ateş dumanından zehirlendi

21.05.2022 15:24
Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk yakılan ateş dumanından zehirlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çadırda yakılan ateşin dumanından mevsimlik tarım işçilerinin çadırında kalan çocuk zehirlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çadırda yakılan ateşin dumanından mevsimlik tarım işçilerinin çadırında kalan çocuk zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Osmaneli Medetli köyünde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırlarda meydana geldi. Isınmak amaçlı yakılan ateşten çıkan dumandan, çadırda mevsimlik işçi ailenin Songül B (11), Rahime B.(8),İbrahim B.(6),İsmail B(2) isimli çocukların çıkan dumandan zehirlenmesine neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili adli inceleme başlatıldı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, Tarım, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mevsimlik işçi çadırında kalan 4 çocuk yakılan ateş dumanından zehirlendi - Son Dakika


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