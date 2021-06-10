Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu - Son Dakika

Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu

Ağrı'da görev yapan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın şehit olmadan günler önce mevzide çekilmiş bir görüntüsü, izleyenlerin yüreğini dağladı. Kabalay'ın zeybek oynadığı anlara ilişkin görüntülere sosyal medya kullanıcıları da büyük ilgi gösterdi.

Denizli'nin Tavas ilçesinden olan özel harekat polisi Veli Kabalay, 13 Mayıs günü teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehit polis Kabalay, memleketi Tavas'ın Ulukent Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. MEVZİDE ZEYBEK OYNAMIŞ Ağrı'da görev yapan kahraman polisin, şehit olmadan günler önce mevzide çekilen zeybek oynadığı görüntüleri ortaya çıktı. Kabalay'ın, büyük bir ustalıkla zeybek oynadığı görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu. Görüntüler sosyal medyada ise binlerce kez beğenilip paylaşıldı. "HAKKINI VERMİŞ" "Yağar Yağmur Zeybeği" oynayan şehit Kabalay'ın oyun hakimiyeti, figürlerdeki ustalığı ise kullanıcılara "Yiğit, Tavaslı olmanın hakkını vermiş." yorumunu yaptırdı.

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