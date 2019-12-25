Meyra'ya ödül
6 saat önce
ESKADER 2019 Kültür Sanat Ödülünü "roman" dalında Alfa Yayınları'ndan çıkan "Meyra" kitabıyla Sinan Akyüz kazandı.
ESKADER 2019 Kültür Sanat Ödülünü "roman" dalında Alfa Yayınları'ndan çıkan "Meyra" kitabıyla Sinan Akyüz kazandı. Ödül töreni, 5 Nisan 2020'de Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:04
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