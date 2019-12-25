Meyra'ya ödül - Son Dakika
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Meyra'ya ödül

6 saat önce

ESKADER 2019 Kültür Sanat Ödülünü "roman" dalında Alfa Yayınları'ndan çıkan "Meyra" kitabıyla Sinan Akyüz kazandı.

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ESKADER 2019 Kültür Sanat Ödülünü "roman" dalında Alfa Yayınları'ndan çıkan "Meyra" kitabıyla Sinan Akyüz kazandı. Ödül töreni, 5 Nisan 2020'de Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Sinan Akyüz, Meyra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:04 
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