Meysu Outlet Avm ile "Sağlık İçin Hareket Et"
1 saat önce
Meysu Outlet AVM ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ.'nin iş birliğiyle 'Sağlık için Hareket Et" etkinliği düzenlendi.
Meysu
Outlet AVM ile Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ.'nin iş birliğiyle 'Sağlık için Hareket Et" etkinliği düzenlendi.
Meysu Outlet AVM ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ.'nin iş birliğiyle düzenlenen "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliğinde, spor severler eğitimciler eşliğinde eğlence dolu Spinning gösterisi, Aerobik Danslar,
Zumba Dans, Drumstick Çubukları ile Dans gibi faaliyetlerle heyecanlı ve eğlenceli saatler yaşadı.
Meysu Outlet AVM ziyaretçileri, gerçekleştirilen "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliğinde eğlenceli sportif faaliyetlerle hafta sonunda doyasıya eğlendi. Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM, etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:30 Kaynak: İHA
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